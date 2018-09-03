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С участием Украины и НАТО: в Грузии начались масштабные военные учения

03.09.2018 09:00
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С участием Украины и НАТО: в Грузии начались масштабные военные учения

В субботу, 1 сентября, на военной базе "Сенаки" в Грузии начались военные учения, в которых принимают участие 237 военнослужащих из США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Турции, Чехии, Эстонии, самой Грузии, а также Украины.

Как сообщает "Радио Свобода", командно-штабные учения "Ловкий дух" (Agile Spirit-2018). будут проводиться в течение 10 дней. Учения проводятся на военной базе, в августе 2008 года была почти полностью уничтожена русскими войсками, вторгшимися в западную Грузию из Абхазии.

В рамках маневров будут отрабатывать готовность бригад к совместным операциям в составе сил быстрого реагирования НАТО, а также к различным кризисам.

Координацией на учениях занимаются офицеры армии США при содействии учебного центра НАТО в Грузии и местного командования.

Министр обороны Грузии, открывая учения, заявил о том, что грузинская армия пребывает в "стратегической готовности".

Стоит отметить, что Грузия находится на третьем, предпоследнем этапе подготовки к вступлению в НАТО.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Грузия, НАТО, учения
 
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