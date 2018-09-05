КАБМИН ПОВЫСИЛ ЗАРПЛАТУ БЮДЖЕТНИКАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ К ОТПОРУ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ НА ДОНБАССЕ

05.09.2018 14:25

Кабинет министров Украины предусмотрел повышение на 50% зарплат бюджетникам, которые участвуют в обеспечении проведения АТО, либо привлечены к мероприятиям по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».



Согласно документу, заработная плата работников учреждений и организаций, которые финансируются из бюджета, которые участвуют в обеспечении проведения антитеррористической операции, а также работников, привлекаемых к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, увеличивается на 50% за фактическое время пребывания в районах проведения операции при наличии подтверждающих документов.



Кроме того, Кабмин рекомендует руководителям других субъектов хозяйствования предусмотреть в коллективных договорах такую же норму.

Источник: http://novosti.dn.ua