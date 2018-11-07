Теперь биометрический паспорт можно оформить онлайн

07.11.2018 17:30

На территории Украины была запущена новая услуга, благодаря которой теперь можно в режиме онлайн внести все персональные данные, необходимые для получения биометрического паспорта. Данная услуга пока что работает в пилотном режиме.

Такое заявление сегодня сделал Максим Соколюк, председатель Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) во время брифинга, относительно введения нового онлайн-сервиса по заполнению заявления на оформление биометрических паспортов, передает replyua.net.



Во время своего выступления господин Соколюк напомнил, что до сегодняшнего дня граждане Украины, желающие оформить биометрический паспорт имели возможность записаться в электронную очередь, а также в режиме онлайн оплатить все необходимые административные сборы. Но теперь, кроме всех указанных выше услуг, украинцы также могут заполнить специальную интерактивную форму, указав там все необходимые персональные данные для получения биометрического паспорта.



Далее, после обработки поданных человеком данных, система автоматически сгенерирует уникальный QR-код, содержащий в себе все персональные данные заявителя. Далее человек приходит в место выдачи паспорта, предварительно записавшись в электронную очередь. «На месте сотрудник считает QR-код сканером – информация мгновенно попадет в базы данных, работникам миграционной службы останется только сверить ее с оригиналом документов», - пояснил Соколюк.