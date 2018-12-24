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В Пенсионном фонде Украины рассказали о выплатах пенсий за январь 2019 года

24.12.2018 14:30
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В Пенсионном фонде Украины рассказали о выплатах пенсий за январь 2019 года

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсий, которые должны быть выплачены в декабре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«Пенсионным фондом Украины 22 декабря по утвержденному графику завершено финансирование пенсионных выплат», – говорится в сообщении.

По информации ПФУ, в ноябре на выплаты направлено 30,44 млрд грн.

Также в Фонде добавили, что финансирование пенсий января 2019 года начнется 3 числа по установленному графику. «Выплата за январь 2019 года будет проводиться в период с 4 по 25 число, согласно установленным пенсионерам датам выплат», – уточнили в ПФУ.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, январь, выплаты, пенсии
 
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