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В Крыму сошла мощная лавина: люди оказались в снежной ловушке, спасатели не спешат, фото ЧП

05.01.2019 08:30
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В Крыму сошла мощная лавина: люди оказались в снежной ловушке, спасатели не спешат, фото ЧП

В оккупированном Крыму на горе Ай-Петри из-за сложной лавиноопасной ситуации люди не могут выбраться

Сообщается, что в горах сошло 6 лавин. Из-за этого более 100 автомобилей застряли на трассе и на плато горы. Очевидцы заявляли, что в пробке на трассе стоят уже более 5 часов и не могли спуститься вниз.

При этом очевидцы утверждают, что спасательные службы не отвечают на звонки. Люди уже несколько часов заблокированы на дороге.

В Facebook в группе «Любимая Ялта» пишут, что транспорт сам выбраться не может, ждут тяжёлую технику и шнекороторы для пробивки к застрявшим людям. Лавины накрыли много транспорта. 

По словам очевидцев, верхний выезд заблокирован лавиной, ее расчищают люди своими силами.

«Сход лавины на Ай-Петри. Стоим в пробке на спуск 5-й час, не продвинулись вообще. Ветер, снег», — сообщил один из пользователей в крымской группе «Подслушано Судак».

Источник : https://politeka. 



Теги: Донбасс, Крым, лавина, ловушка
 
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