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В Крыму сошла мощная лавина: люди оказались в снежной ловушке, спасатели не спешат, фото ЧП
В оккупированном Крыму на горе Ай-Петри из-за сложной лавиноопасной ситуации люди не могут выбраться
Сообщается, что в горах сошло 6 лавин. Из-за этого более 100 автомобилей застряли на трассе и на плато горы. Очевидцы заявляли, что в пробке на трассе стоят уже более 5 часов и не могли спуститься вниз.
При этом очевидцы утверждают, что спасательные службы не отвечают на звонки. Люди уже несколько часов заблокированы на дороге.
В Facebook в группе «Любимая Ялта» пишут, что транспорт сам выбраться не может, ждут тяжёлую технику и шнекороторы для пробивки к застрявшим людям. Лавины накрыли много транспорта.
По словам очевидцев, верхний выезд заблокирован лавиной, ее расчищают люди своими силами.
«Сход лавины на Ай-Петри. Стоим в пробке на спуск 5-й час, не продвинулись вообще. Ветер, снег», — сообщил один из пользователей в крымской группе «Подслушано Судак».
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, Крым, лавина, ловушка
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