ФСБ РФ следит за военными учениями Украины: генерал Наев сообщил тревожную информацию

07.02.2019 14:15

Сотрудники ФСБ Российской Федерации производили слежку за военными маневрами Украины на территории Черного моря.

Однако морфлот Украины не обратил на это должного внимания.

В России пока что не прокомментировали причины этой слежки. Сегодня, 7 февраля, украинская армия провела учения в Азовском море, чтобы отработать навыки защиты в случае нападения российского агрессора.

Однако неожиданностью для военных стали корабли ФСБ Российской Федерации, которые следили за ходом учений, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на The Yellow Blue. Командующий ООС заявил, что, несмотря на корабли ФСБ, ситуация остается под контролем.

Ученья же украинская армия провела без каких-либо инцидентов.

Морфлот Украины показал, как сообщает командующий, отличные результаты.

На этом фоне подробности слежки ФСБ раскрыл генерал Сергей Наев, который и сообщил о кораблях страны-агрессора. "Украинские военные не обращали внимание на то, что за ними следили корабли ФСБ Российской Федерации. Мы контролируем ситуацию с помощью радиолокационных средств", - подытожил Наев.

В России же ничего не комментировали по этому поводу, поэтому точная информация касательно того, что делали корабли ФСБ в Черном море, так и осталась нераскрытой.



Источник: www.dialog.ua