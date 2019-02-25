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Три трассы в Украине могут стать платными: «сюрприз» от «Укравтодора»
В "Укравтодоре" назвали направления, которые могут стать первыми платными дорогами в стране. "Сегодня" выяснила, о каких маршрутах идет речь и сколько может стоить проезд.
Дороги
Глава "Укрдоринвеста" Елена Криворучко на днях рассказала, что "Укравтодор", вместе со Всемирным банком, проанализировал 10 дорог, которые можно усовершенствовать или перестроить. Из них выделили три направления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными или, проще говоря, платными дорогами Украины. Среди них, например, направление Киев — Белая Церковь.
По словам Криворучко, чтобы построить по этому маршруту новую дорогу, нужны $535 млн и три года. При этом, введя плату за проезд, инвестор сможет возвращать чуть более 5% (почти $27 млн) в год. Второй вариант, по словам чиновницы: 60 км на участке Львов — Краковец. На постройку новой дороги здесь понадобятся $290 млн и два года, а зарабатывать инвесторы смогут по $4 млн в год.
Наконец, в направлении Львов — Тернополь можно расширить дорогу с двух полос до четырех. На это понадобятся $293 млн и, по оценкам экспертов, около трех лет. Зарабатывать подрядчики на этой дороге смогут по $35 млн в год. Однако, по словам Криворучко, сложности заключаются не только в том, чтобы найти инвесторов для этих проектов, но и в том, чтобы побороть нежелание простых украинцев пользоваться платными дорогами. Особенно с учетом того, что при появлении платных магистралей всегда должны быть бесплатные альтернативы.
Но, по словам транспортного эксперта Александра Кавы, проблема заключается не в том, чтобы привлечь украинцев к использованию платных дорог.
"У нас проблема сейчас в другом — нам нужно заинтересовать инвесторов приходить и вкладывать деньги в такие проекты. А потом уже инвестор сам найдет возможность убедить граждан пользоваться этой дорогой", — объясняет он.
Эксперт не исключает, что подрядчики, дабы привлечь автомобилистов, будут предлагать различные тарифные планы — например, существенные скидки для тех, кто пользуется дорогой часто. При этом, по мнению Кавы, проезд по дороге Киев — Белая Церковь (расстояние составит примерно 60 км) может стоить примерно как 2—3, а максимум 4 литра бензина. То есть проезд по этой дороге будет колебаться от 60 до 120 грн. Правда, рассказал эксперт и о проблемах, которые существуют сегодня.
"Например, дорога от Львова до польской границы (Львов — Краковец. — Авт.). Там сейчас камень преткновения — контрольно-пропускной пункт. Нужно решать вопрос с таможней, а также Польшей по поводу создания максимально быстрой процедуры контроля. Ведь если человек заплатит за дорогу, проедет по ней, сэкономит полчаса своего времени, а потом 6 часов будет стоять на границе — это никого не будет стимулировать этой дорогой пользоваться", — резюмирует специалист.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, плата, дорога
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