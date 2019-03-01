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СМИ раскрыли, как при помощи РПЦ Кремль хотел лишить Украину ассоциации с ЕС: опубликованы переписки
Журналисты расшифровали материалы Distributed Denial of Secrets и показали прямую связь РПЦ с митингами в Украине в 2013 году. Об этом гсообщает"Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что потеря Украины "подкосила" РПЦ - Гундяев устроил громкую "чистку" своих "кошельков". В начале 2019 года в Сети появилась информация проекта Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets). Была опубликована масштабная коллекция документов с РФ, полученная путем хакерских взломов и утечек информации. В документах много переписок российских чиновников, священнослужителей, политиков и журналистов. Так, "Украинская правда" расшифровала некоторые из документов и доказала прямую связь РПЦ с митингами против евроинтеграции в 2013 году. В проекте был задействован помощник президента РФ Сергей Глазьев, Константин Затулин и Кирилл Фролов. Старт операции был дан за несколько недель до приезда патриарха Кирилла в Киев, 25 июля 2013 года. Тогда на митинг против евроинтеграции Украины Фролов пообещал собрать около 10 тысяч человек и предлагал потратить на это около 2 млн гривен. Ответственным за полевую работу стал политолог Игорь Друзь, также о проекте был осведомлен лично патриарх Кирилл. Он же должен был выступить с речью о том, что Украина не должна идти на сближение с ЕС, однако этого не произошло. Также в операции были задействованы украинские высокопоставленные священнослужители.
Кирилла охраняет армия бодигардов - соцсети поражены количеством телохранителей. Представители новой церкви Украины рассказали о давлениях со стороны РПЦ.
Теги: Донбасс, Московский Патриархат, Кремль
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