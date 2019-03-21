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Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать
Астрономическое начало весны, день весеннего равноденствия в нынешнем году будет особенным. Пик этого явления припадает на ночь с 20 на 21 марта, и в это же время нас ожидает первое весеннее полнолуние (3:43 по Киеву). Его иногда называют червячным, из-за растущего числа дождевых червей.
Каждое из этих явлений само по себе является для населения планеты непростым испытанием, а вот когда они совпадают, это еще больше дестабилизирует человека. Поэтому стоит напомнить, что нельзя делать 21 марта, в четверг. Итак, астрологи не рекомендуют:
-начинать важные дела, связанные с переменами в жизни, крупными покупками и подписанием документов;
-выяснять отношения и провоцировать кого-либо на откровенность;
-отправляться в дорогу, а если это неминуемо, то быть предельно осторожными. Любой риск неприемлем и крайне опасен.
Категорически запрещается в этот день начинать терапию или вносить в нее поправки. Никаких экспериментов с внешностью! Стрижку, покраску волос и все тому подобное - отложить. Рекомендуют также избегать мест большого скопления людей.
Сны во время весеннего равноденствия считаются вещими.
Теги: Донбасс, астрология, приметы, полнолуние
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