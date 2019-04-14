Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов

14.04.2019 14:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов

Украинский боксер, чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик обратился к украинцам с просьбой не поддаваться влиянии телеиндустрии. Об этом заявил Усик во время прямой трансляции в инстаграме, пишет ДонПресс.
«За последний месяц бой Ломаченко — Кролла это лучшее, что можно было посмотреть по телевизору. Потому что по телевизору сейчас показывают одну жесть. Хоть я и не смотрю его, но на базе, где тренируюсь, я постоянно слышу разговоры. Люди общаются о том, что показывают по телевизору — про дебаты. Тот сказал то. Тот обозвал того. Люди! Мы сходим с ума! Что происходит? Мы обзываем друг друга! Мы обвиняем друг друга! Мы врем друг другу и все остальное. Кто-то хочет что-то менять, кто-то не хочет менять. Люди! Все зависит только от вас! Если вы что-то хотите изменить в своей жизни, просто берете и меняете», — заявил боксер.
Александр призвал людей не смотреть телевизор и меньше поддаваться влиянию пропаганды.
«Я прошу людей перестать смотреть этот бред, который нам показывают. Который мы смотрим, и который мы додумываем. Серьезно, это жесть. Перестаньте смотреть этот ящик, который достает оставшиеся мозги из нашей головы и превращает их в непонятную субстанцию, непригодную к использованию в будущем. Тот, кто решил себе что-то в жизни, должен просто это делать молча, никого не призывая или принуждая к чему-то», — подытожил Усик.



Теги: Украина, Донбасс, телевизор, обращение, дебаты, Александр Усик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх