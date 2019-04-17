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У Порошенко заявляют, будто разрыв в рейтингах сократился
Советник штаба Петра Порошенко Олег Медведев утверждает, что, согласно последним исследованиям, разрыв между рейтингами действующего президента и кандидата Владимира Зеленского начинается сокращаться. Как передает replyua.net со ссылкой на BBC Украина, также Медведев заявил, что якобы Порошенко приложит все усилия, чтобы ещё больше сократить разрыв.
«Внутренние исследования, которые мы имеем, они говорят о том, что разрыв сокращается, что Зеленский снижается, а мы растем. Но чтобы не расслаблять наших сторонников, должен сказать, что разрыв все еще велик и нужно приложить много усилий, чтобы его преодолеть», - подчеркнул Медведев. Отмечается, что при этом Медведев даже не назвал цифры рейтингов кандидатов. Однако он добавил, что неделей ранее обнародовали другую социологию, и она не вызывала восхищения у представителей действующего президента. По мнению Медведева, сейчас идёт серьёзная ожесточенная борьба, которая заставляет прикладывать много усилий.
Напомним, что согласно официальным данным, во втором туре выборов за Зеленскогопроголосуют более 72% избирателей, а за Порошенко всего 25%. Откуда Медведев взял другие цифры, непонятно. До второго тура остаются считанные дни. Избиратели смогут проголосовать в воскресенье, 21 апреля.
Теги: Донбасс, рейтинг, выборы президента, Порошенко
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