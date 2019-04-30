Зеленский объявлен избранным президентом Украины

30.04.2019 17:02

Инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 3 июня 2019 года на торжественном заседании Верховной Рады.

Во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента. Соответствующий протокол об итогах голосования зачитала глава ЦИК Татьяна Слипачук во время объявления официальных результатов второго тура выборов президента Украины, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 30 апреля.

По данным ЦИК, на выборах 21 апреля за второго кандидата на пост главы государства – пятого президента Украины Петра Порошенко, – проголосовали 24,45% избирателей.

Слипачук проинформировала, что протокол одобрен и подписан всеми членами ЦИК, кроме одного – отсутствующей по уважительным причинам Ирины Ефремовой. После этого протокол также подписали уполномоченные представители обоих кандидатов в президенты Украины.

Официальным объявлением результатов выборов считается их публикация в газетах Голос Украины и Урядовый курьер, что должно произойти в течение пяти дней, то есть до 4 мая включительно.

Новоизбранный президент вступает в должность не позднее, чем 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Он должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.