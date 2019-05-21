Дожди до конца месяца синоптики рассказали о погоде в Украине

21.05.2019 20:02

Уже в ближайшие дни на территории страны будут наблюдаться дожди. Осадки будут кратковременными и в большей степени будут преподать на вторую половину дня, о чем рассказали украинским СМИ в «Укргидрометцентре».

В частности, в ведомстве заявили: «Это кратковременные осадки летнего характера, которые выпадают на вторую половину дня, вечер, ночное время. Утром же осадков не предвидится. А во второй половине следующего дня вновь будут идти дожди». Ситуация с погодой в Украине стабилизируется только к концу весны. Дежурный синоптик «Укргидрометцентра» резюмировала: «До двадцать девятого мая в стране будет наблюдаться вот такая ситуация. А 29-30 мая ожидается перерыв в осадках, так как будет поле повышенного давления».

Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что в Гидрометцентре отмечали о том, что погоду на текущей неделе в Украине будет определять циклон, который принесет в страну незначительное похолодание и осадки с грозами. В это же время в дневные часы температура воздуха будет прогреваться до 24 градусов по Цельсию. На юге и востоке страны температура воздуха будет достигать 25 градусов тепла.