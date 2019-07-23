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«Голосование надежды»: Реакция России на выборы в Верховную Раду
В России отреагировали на предварительные итоги внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, которые прошли 21 июля. Соответствующий комментарий обнародовало Министерство иностранных дел РФ, пишут Донецкие новости.
В ведомстве отметили, что «по предварительным данным, убедительную победу одерживает пропрезидентская партия "Слуга народа", которая лидирует с большим отрывом», а «выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов».
«Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды"», – заявили в МИД РФ.
«Продолжим внимательно следить за развитием ситуации в Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам», – говорится в комментарии российского дипведомства.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы
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