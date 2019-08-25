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По факту незаконной добычи янтаря полиция открыла почти 300 производств – Князев

25.08.2019 12:00
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По факту незаконной добычи янтаря полиция открыла почти 300 производств – Князев

По факту незаконной добычи янтаря полиция открыла почти 300 производств – Князев .
 Полиция открыла почти 300 уголовных производств в связи с незаконной добычей янтаря. Об этом рассказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев 23 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

"По факту незаконной добычи янтаря полицией начато почти 300 производств. Более 260 человек привлечены к уголовной ответственности. Изъято около семи тонн камней, стоимость которых на черном рынке колеблется от $30 млн", – сказал Князев.

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

Из-за незаконной добычи янтаря Зеленский поручил исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить руководителей ведомства в Ровенской, Волынской и Житомирской областях, а Князеву – девятерых руководителей районных отделов полиции в данных областях. 
Источник : https://gordonua. 



Теги: Донбасс, янтарь, добыча
 
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