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Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"

30.08.2019 14:01
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Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"

Формат первого заседания Верховной Рады Украины 9-го созыва не понравился лидеру новой партии "Голос" Святославу Вакарчуку.

Лидер партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук весьма агрессивно прокомментировал первое заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва, передает "Диалог.UA".

В частности, новоиспеченный народный депутат назвал "ночной марафон" Парламента "действом", которое полностью контролировали президент Украины Владимир Зеленский, люди из его команды и партия "Слуга народа". "Лучше спросить об этом у режиссеров и актеров этого ... действа", - заявил Вакарчук, отвечая на вопрос корреспондента канала "Прямой". Известно, что журналист спросил, зачем именно таким образом было организовывать первый день работы Парламента.



Теги: Украина, Донбасс, Вакарчук, заседание, Верховная Рада, Слуга народа
 
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