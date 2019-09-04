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Коммунальные тарифы снизятся: новый министр обрадовал украинцев, «так оно и будет»

04.09.2019 15:21
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Коммунальные тарифы снизятся: новый министр обрадовал украинцев, «так оно и будет»

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что коммунальные тарифы для населения могут снизиться без административного вмешательства правительства, пишет Время.
Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.
«Сейчас конъюнктура рынка такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему не будем готовы, тогда мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку», – заявил министр.
Милованов добавил, что для уменьшения тарифов нужно повышать энергоэффективность – уменьшать спрос, наращивать производство и пытаться сделать рынок максимально эффективным.
«Здесь всегда всего три инструмента», – сказал он.



Теги: Украина, Донбасс, коммунальные услуги, тарифы
 
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