Коммунальные тарифы снизятся: новый министр обрадовал украинцев, «так оно и будет»

04.09.2019 15:21

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что коммунальные тарифы для населения могут снизиться без административного вмешательства правительства, пишет Время.

Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

«Сейчас конъюнктура рынка такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему не будем готовы, тогда мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку», – заявил министр.

Милованов добавил, что для уменьшения тарифов нужно повышать энергоэффективность – уменьшать спрос, наращивать производство и пытаться сделать рынок максимально эффективным.

«Здесь всегда всего три инструмента», – сказал он.