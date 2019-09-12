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Соцопрос показал, как украинцы оценивают работу новой власти
12.09.2019 18:45
Социологическая группа «Рейтинг» 6−10 сентября 2019 года провела опрос среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Согласно данным, 71% украинцев довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему.
По словам социологов, уровень удовлетворенности работой Зеленского вырос почти в полтора раза.
Также 29% украинцев положительно оценивают работу главы Кабмина Алексея Гончарука, с другой стороны 11% - отрицательно. Работой новой Верховной рады довольны 39% опрошенных граждан, недовольны — 16%. Затруднились оценить — 45%.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, соцопрос, Зеленский
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