Соцопрос показал, как украинцы оценивают работу новой власти

12.09.2019 18:45

Социологическая группа «Рейтинг» 6−10 сентября 2019 года провела опрос среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Согласно данным, 71% украинцев довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему.

По словам социологов, уровень удовлетворенности работой Зеленского вырос почти в полтора раза.

Также 29% украинцев положительно оценивают работу главы Кабмина Алексея Гончарука, с другой стороны 11% - отрицательно. Работой новой Верховной рады довольны 39% опрошенных граждан, недовольны — 16%. Затруднились оценить — 45%.

Источник: https://donpress.com