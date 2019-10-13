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Венедиктов рассказал, когда Зеленский "построит вал" на границе с Донбассом
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, как и многие мировые журналисты, активно следит за политической жизнью Украины. На этот раз журналист рассказал о том, когда Украина планирует "построить вал" на Донбассе.
Год дает себе Владимир Зеленский для того, чтобы решить проблемы на Донбассе мирным путём. В противном случае от оккупированных территорий планируют отгородиться. Об этом со ссылкой на Российский Диалог сообщает Диалог.UA.
Информация о закрытой встрече ветеранов АТО с президентом Украины у Алексея Венедиктова появилась благодаря Facebook-странице журналиста Виктора Трегубова, который также был приглашен туда. Под термином "построить вал" Трегубов понимает полную экономическую и политическую изоляцию оккупированных территорий Донбасса. В мирный план урегулирования определенно входят местные выборы, на которых, по мнению Зеленского, все равно должны победить местные "главари". О том, каким образом этих главарей будут допускать до выборного процесса, президент не уточнил. Посетовал "Слуга народа" и на то, что не может отменить действие и участие Минских соглашений, так как это чревато снятием всех санкций с Российской Федерации.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, санкции, АТО, ветераны, Минские соглашения, Зеленский
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