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Синоптики о погоде на неделю: забудьте об осени вплоть до следующих выходных
В течение ближайшей рабочей недели тепло, которое пришло в Украину 12-13 октября, удержится. Местами воздух будет прогреваться до "не октябрьских" +22-23. А дождей синоптики не прогнозируют нигде. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре, передает Сегодня.
Так, в понедельник, 14 октября, по всей Украине прогнозируют сухую и очень теплую погоду. Малооблачно, а воздух в среднем прогреется до +20-21, местами до +23.
Во вторник, 15 октября, погода будет схожей с предыдущим днем. Теплее всего будет в центре и на западе страны. Местами увеличится облачность, но дождей не прогнозируют нигде.
В среду, 16 октября, потеплеет на севере и северо-востоке. А на западе воздух местами прогреется до +24. Все так же облачно по всей Украине, но без дождей.
В четверг, 17 октября, небо избавится от туч, но вместе с тем похолодает на 1-2 градуса. Дождей все так же не предвидится, а температура воздуха в целом по Украине будет до +18-21.
В пятницу, 18 октября, похолодает в среднем еще на 1-2 градуса, а небо время от времени будет заволакивать тучами. Но дождей все так же не предвидится нигде, а воздух в среднем прогреется до +17-19.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, осень, прогноз погоды
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