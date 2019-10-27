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Пушков заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе
27.10.2019 17:12
Неудачная попытка президента Украины Владимира Зеленского уговорить добровольцев сложить оружие и покинуть зону военного конфликта, продемонстрировала «нулевую готовность» Киева к разведению войск.
Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Твиттере, передает donpress.
«Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает „добробатов“ покинуть позиции, момент для встречи [нормандской] „четверки“ сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая», — написал Пушков.
Теги: Россия, Донбасс, Киев, разведение, АТО, добровольцы, нормандская четверка, Зеленский
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