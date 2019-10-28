Разумков рассказал, когда ВР рассмотрит наказание для «кнопкодавов»

28.10.2019 15:40

Депутаты Верховной Рады на текущей неделе рассмотрят проект закона о наказании народных депутатов за кнопкодавство. Как передает replyua.net, об этом сегодня, 28 октября, на заседании согласительного совета ВР спикер парламента.



«Принятие закона о наказании за кнопкодавство – это важная позиция, которую поддерживает, прежде всего, украинское общество. И мы как народные депутаты говорили о том, что это достаточно позорное явление, которое все еще существует в стенах парламента. И такими шагами мы его уменьшим, я надеюсь, а в дальнейшем сможем полностью ликвидировать – такое проявление, «ноу-хау» краинского парламента как кнопкодавство», – пояснил политик.



Напомним, что парламент нового созыва начал свою работу 29 августа. Случаи кнопкодавства были зафиксированы в сентябре со стороны внефракционного нардепа Александра Ковалева и депутатов от фракции «Слуга народа» Сергея Литвиненко и Елены Копанчук. Вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что нарушители из фракции «Слуга народа» принесли извинения «за свой позорный поступок» и сообщили о намерении направить свою месячную заработную плату на благотворительные нужды.

Источник: https://replyua.net