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ПриватБанк вводит новые сервисы и правила: что изменится для украинцев
Самый известный и распространенный среди украинских пользователей финансовых услуг "ПриватБанк" похвастался новым достижением.
И так, в официальном представительстве финансвого учреждения "ПриватБанк" сделали заявление о том, что данный банк стал первым в истории нашей страны, который запустил новейший сервис, связанный с переводом средств, передает akcenty.
Инновация была введена с помощью партнерских услуг с мировым лиделром Ria Money Transfer. В связи с этим, отныне украинские пользователи Приватбанка смогут получать денежные переводы в европейской или американской валюте сразу на карточку или банковский счет, и для этого им не придется приходить в отделение "ПриватБанка" или пользоваться приложением "Приват 24".
Для того, чтобы безопасно получить перевод средств RIA прямиком на счет или личную карточку Приватбанка, нужно будет всего лишь предоставить собственный номер счета, как и для любого другого перевода. После того, как деньги будут получены на счет, пользователь получит уведомление, в котором так же буедт указан эквивалент полученной суммы в гривнах.
«Наше партнерство с RIA, одной из крупнейших мировых систем денежных переводов динамично развивается, дает Украинский еще больше возможностей поддержать друг друга, в какой бы точке мира они ни находились, - говорит руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко. - Благодаря использованию самых современных технологий мы сделали получения международных переводов простым и комфортным, без дополнительных усилий со стороны получателя, позволяет ПриватБанку оставаться национальным лидером этого рынка », - сообщили в представительстве "Приватбанка".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ПриватБанк, сервис, правила
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