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Названа сумма компенсации пострадавшим от пожара в Одессе
11.12.2019 09:30
Семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в одесском здании по ул Троицкая, 25 выплатят одноразовую помощь от 20 до 120 тысяч гривен. Об этом говорится в распоряжении мэрии города, передает РБК-Украина.
Так, согласно распоряжению от 10 декабря № 1179, пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь, а именно:
- семьям погибших в размере 120 тысяч гривен на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая перечисляется исполнителям услуг;
- лицам, пострадавшим в результате пожара, в зависимости от состояния тяжести повреждений:
- легкое состояние – в размере 20 тысяч гривен на одного человека;
- среднее состояние – в размере 40 тысяч гривен на одного человека;
- тяжелое состояние – в размере 80 тысяч гривен на одного человека.
По предварительным подсчетам, общий объем оказанной помощи составит более 3,5 млн грн.
Теги: Одесса, колледж, пожар, компенсация
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