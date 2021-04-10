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Кабмин сделал "рокировку" в "красной" зоне карантина
Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила на Харьковщине "красную" зону карантина. В то же время Ивано-Франковская область переходит из "красной" в "оранжевую" зону. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
"Государственная комиссия решила:
- установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности;
- отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
Теги: Харьковская область, Ивано-Франковская область, карантин, зона, COVID-19
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