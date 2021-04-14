В МОЗ озвучили число записавшихся на вакцинацию украинцев

14.04.2021 14:00

В Украине продолжается кампания вакцинации граждан против коронавируса. В МОЗ констатировали, что в лист ожидания записались уже почти 450 тыс. человек, сообщает ІнА "Українські Новини".

Об этом в ходе онлайн-брифинга 14 апреля сообщил замглавы Минздрава Ярослав Кучер.

"По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания вакцинации записалось 449 960 человек. Больше всего записей производят люди от 21 до 39 лет. Меньше всего - люди категории 80 лет и больше. Большая часть граждан в листе ожидания из Киева - 137 891 человек", - сказал Кучер.

По его словам, записаться на прививку можно на портале "Дія", в одноименном мобильном приложении или по телефону горячей линии Минздрава: 0800602019.