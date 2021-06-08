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Кабмин смягчил карантин в Украине

08.06.2021 09:00
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Кабмин смягчил карантин в Украине

Кабмин принял изменения в постановление о введении карантина, которыми значительно ослабил карантинные правила для проведения массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и въезда в Украину, сообщает LIGA.
Правительство разрешило проводить массовые мероприятия с участием больше одного человека на 4 кв м, если мероприятие проводится на открытом воздухе, или заполненностью двух третей мест — если в зале. Если все участники и посетители будут иметь негативные ПЦР-тесты или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации, никакие ограничения не применяются.
Также разрешено проводить спортивные мероприятия с заполненностью двух третей мест.
Кинотеатры и другие культурные заведения могут заполнять свои залы на две трети. Размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом или более 50 мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале.
Разрешена работа дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах.
Кафе и ресторанам Кабмин разрешил работать круглосуточно.
Также правительство разрешило работу гостиниц, хостелов, кемпингов.
В кафе и ресторанах столики должны быть размещены на расстоянии 1,5 м друг от друга.
Кроме того теперь при въезде в Украину иностранцы могут предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест, но и отрицательный тест на антиген или международный сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.



Теги: карантин, Кабмин, COVID-19
 
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