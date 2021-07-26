В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины

26.07.2021 11:00

Сегодня в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Служба спасения призывает всех строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожаров в природных экосистемах. Прежде всего, не стоит сжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.