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В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины

26.07.2021 11:00
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В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины

Сегодня в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Служба спасения призывает всех строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожаров в природных экосистемах. Прежде всего, не стоит сжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.



Теги: погода, пожар, опасность, ГСЧС
 
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