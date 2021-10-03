Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 октября

03.10.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 октября

В Украине за минувшие сутки выявлено 7 967 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 3 октября. Это существенно ниже вчерашнего показателя.
Среди новых заражений: детей – 822, медработников – 88. Также за минувшие сутки госпитализированы – 3 300 человек; летальных случаев – 126; выздоровели – 1 483 человек.
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 455 189 человека, выздоровело 2 263 407 человека, летальных случаев – 56 775.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 220
Винницкая - 117
Волынская - 170
Днепропетровская - 855
Донецк - 402
Житомирская - 363
Закарпатская - 22
Запорожская - 224
Ивано-Франковская - 191
Киевская - 147
Кировоградская - 73
Луганская - 165
Львовская - 536
Николаевская - 348
Одесская - 571
Полтавская - 73
Ровенская - 131
Сумская - 334
Тернопольская - 360
Харьковская - 1073
Херсонская - 347
Хмельницкая - 427
Черкасская - 165
Черновицкая - 462
Черниговская - 191.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх