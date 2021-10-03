Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 октября

03.10.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки выявлено 7 967 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 3 октября. Это существенно ниже вчерашнего показателя.

Среди новых заражений: детей – 822, медработников – 88. Также за минувшие сутки госпитализированы – 3 300 человек; летальных случаев – 126; выздоровели – 1 483 человек.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 455 189 человека, выздоровело 2 263 407 человека, летальных случаев – 56 775.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 220

Винницкая - 117

Волынская - 170

Днепропетровская - 855

Донецк - 402

Житомирская - 363

Закарпатская - 22

Запорожская - 224

Ивано-Франковская - 191

Киевская - 147

Кировоградская - 73

Луганская - 165

Львовская - 536

Николаевская - 348

Одесская - 571

Полтавская - 73

Ровенская - 131

Сумская - 334

Тернопольская - 360

Харьковская - 1073

Херсонская - 347

Хмельницкая - 427

Черкасская - 165

Черновицкая - 462

Черниговская - 191.