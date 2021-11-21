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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 ноября

21.11.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 ноября

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 894 ребенка и 99 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки в больницы с COVID-19 попали 4 048 человек; поправилось 14 450 человек.
За сутки вирус унес жизни 377 украинцев. С начала пандемии от COVID - 81 272 летальных исхода.
Количество случаев в областях:
Киев – 559
Винницкая – 499
Волынская – 302
Днепропетровская – 1242
Донецкая – 416
Житомирская – 452
Закарпатская – 289
Запорожская – 653
Ивано-Франковская – 543
Киевская – 519
Кировоградская – 196
Луганская – 42
Львовская – 288
Николаевская – 693
Одесская – 655
Полтавская – 361
Ровенская – 279
Сумская – 451
Тернопольская – 297
Харьковская – 284
Херсонская – 191
Хмельницкая – 598
Черкасская – 260
Черновицкая – 158.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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