Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 ноября

21.11.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 894 ребенка и 99 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки в больницы с COVID-19 попали 4 048 человек; поправилось 14 450 человек.

За сутки вирус унес жизни 377 украинцев. С начала пандемии от COVID - 81 272 летальных исхода.

Количество случаев в областях:

Киев – 559

Винницкая – 499

Волынская – 302

Днепропетровская – 1242

Донецкая – 416

Житомирская – 452

Закарпатская – 289

Запорожская – 653

Ивано-Франковская – 543

Киевская – 519

Кировоградская – 196

Луганская – 42

Львовская – 288

Николаевская – 693

Одесская – 655

Полтавская – 361

Ровенская – 279

Сумская – 451

Тернопольская – 297

Харьковская – 284

Херсонская – 191

Хмельницкая – 598

Черкасская – 260

Черновицкая – 158.