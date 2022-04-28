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В ООН назвали число необходимых для переселенцев квартир
28.04.2022 10:00
С начала полномасштабного вторжения России в Украину были вынуждены переехать в другие города около двух миллионов украинцев. Чтобы обеспечить их собственным жильем, нужно почти 600 тысяч квартир. Об этом говорится в Тelegram-канале заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко.
Он уточнил, что по данным, которые представляют Областные военные администрации, в Украине зарегистрировано 2 098 677 переселенцев. Речь идет только о людях, которые официально стали на учет, как внутриперемещенные лица.
Теги: Россия, квартиры, вторжение, переселенцы
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