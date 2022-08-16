Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

16.08.2022 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №581/2022 внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает сайт ОПУ.

Согласно указу, в состав Ставки войдут первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

Также в составе Ставке утвержден командующий Нацгвардией Юрий Лебедь.

Из состава Ставки выводятся Иван Баканов, Григорий Галаган и Юрий Галушкин.