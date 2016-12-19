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Легендарный чемпион мира не удержал оборону и вылетел с ринга. ВИДЕО
Чемпион мира в средней и полутяжелой весовых категориях Бернард Хопкинс проиграл свой прощальный бой на профи-ринге. Легендарный американец потерпел сокрушительное поражение от соотечественника Джо Смита-младшего.
Самый возрастной чемпион мира за всю историю бокса, объединивший два титула в 49 лет, был вынужден с первых минут защищаться от атак молодого соперника. При этом Хопкинкс, которому через месяц исполнится 52 года, уверенно держал оборону, отвечая Смиту тяжелыми ударами, передает Обозреватель.
Кроме того, ветеран умело "вязал" оппонента, регулярно пробивая Джо по корпусу и сбивая ему дыхание. Казалось, что опыт может помочь "Палачу" выиграть у доселе непобедимого 27-летнего Смита, но возраст дал о себе знать.
Решающим для Хопкинса стал 8-й раунд. Бернард пропустил серию мощных ударов в голову, после чего прижался к канатам и вылетел с ринга от левого джеба Смита, упав с высоты головой на пол.
Поднявшись, Би-Хоп начал хромать и пытался убедить всех, что его попросту вытолкнули. В итоге судьи присудили победу Смиту с трактовкой, что легендарный Хопкинс не смог продолжить бой из-за травмы.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, спорт, бокс
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