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Ученые открыли новый континет: что изменится? (ВИДЕО)
В последние дни в СМИ появилось много громких заголовков в духе «Ученые обнаружили подводный континент» или «Новая Зеландия оказалась седьмым континентом». Все началось с того, что 16 февраля в Nature опубликовали заметку о работе новозеландских ученых, которые предлагают считать Новую Зеландию не просто двумя крупными островами, а верхушкой затопленного континента, пишет "Медуза".
Оригинальная статья под названием «Зеландия: скрытый континент Земли» («Zealandia: Earthʼs Hidden Continent») вышла в журнале Geological Society of America в конце прошлого года. Если вкратце, там говорится, что Новая Зеландия и Новая Каледония — это не просто острова рядом с Австралией, а верхушка большого континента (ученые называют его Зеландией), поверхность которого на 94 процента скрыта под водой.
Никаких строгих единых критериев, по которым ученые определяют континент, не существует. Есть договоренность, что континентом считается большой непрерывный участок суши, окруженный со всех сторон водой. При этом в разных традициях принято по-разному делить сушу на континенты. В одних странах считается, что континентов семь — Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктика, Европа и Австралия. В других (в частности, именно так надо было заучивать школьникам в СССР) — что их шесть, потому что Европу и Азию объединяют в один континент — Евразию.
Почему ученые считают, что Новая Зеландия — континент?
Потому что они уверены, что земная кора в исследуемой области больше похожа на континентальную, а не океаническую — по разным признакам. Континентальная кора всегда выше океанической, и в случае с подводным рельефом Новой Зеландии это именно так (об этом известно уже более ста лет). Кроме того, континентальная кора толще и отличается от океанической геологическим составом. И еще: континенты можно отличить по большой площади и довольно четким геологическим границам. Например, несмотря на большую территорию, остров Гренландия — не самостоятельный континент, а часть Северо-Американского. А вот Новую Зеландию и Новую Каледонию ученые никогда не рассматривали как часть близлежащего континента Австралия. Что касается площади, континент Зеландия примерно равен Индии, если, конечно, учитывать его подводную часть.
Почему об этом стало известно только сейчас?
Наверное, потому, что об этом написал Nature. На самом деле в Новой Зеландии об этом говорят давно. И ту статью, о которой сейчас все пишут в СМИ, тоже готовили ученые из Новой Зеландии. Многие данные удалось получить благодаря стремлению новозеландских властей расширить границы своих морских территорий — государство финансировало исследование подводного шельфа. Его границы удалось установить недавно — во время подготовки заявки властей в ООН о расширении двухсотмильной исключительной экономической зоны Новой Зеландии.
Если не считать возможных выгод для Новой Зеландии, вряд ли тот факт, что Зеландию признают континентом, что-то сильно изменит. Nature приводит цитату австралийского геолога Питера Ковуда, который сказал, что признание Зеландии континентом немного напоминает коллекционирование марок — в том смысле, что по сути ничего не меняет. Люди и сейчас по-разному считают континенты — неслучайно в русскоязычных СМИ одновременно появились новости и о «седьмом», и о «восьмом» континенте.
Фото: inmyway.org
Теги: Донбасс, ученые, открытие, континент
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