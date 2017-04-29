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Бокс: сегодня ночью состоится бой гигантов
В ночь на 30 апреля (примерно в 01.00 по киевскому времени) на лондонской арене Уэмбли состоится бой за звание чемпиона по версиям IBF и WBA между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа. Т.е. на кону — пояса IBO, IBF и WBА. Интерес к этому бою невероятный. Более 90 тысяч билетов уже распроданы, а стоимость боя оценена в 53 млн долларов (боксеры получат более половины).
41-летний Владимир не боксировал полтора года после поражения от Тайсона Фьюри в конце 2015-го, когда потерял титул чемпиона мира. Всего в профи украинец провел 68 боев: 64 победы (53 – досрочные), 4 поражения (3 из них – досрочные).
27-летний Энтони Джошуа с момента дебюта в профи в 2013 году провел 18 боев и во всех одержал победы, причем каждый раз – досрочные.
Оба боксера – олимпийские чемпионы: Владимир выиграл Олимпиаду-1996 в Атланте, а Энтони победил на домашних Играх-2012 в Лондоне.
За сутки до вечера бокса на стадионе «Уэмбли» прошла обязательная процедура взвешивания боксеров. Владимир Кличко завесил 109 кг и 170 грамм. Энтони Джошуа завесил 113 кг и 550 грамм.
Кличко и Джошуа имеют одинаковый рост – 198 см. Размах рук у Джошуа на 2 см больше – 208 против 206 у Кличко.
Легендарный и скандальный промоутер Дон Кинг заявил: «Чтобы победить Кличко, Джошуа должен сделать невозможное. Это будет великолепная битва, которая будет настоящим праздником для болельщиков, и в которой в конце концов нет проигравших. Кличко не должен уходить на пенсию после боя с Джошуа, независимо от того, как завершится поединок. Он до сих пор очень хорош».
Фото: informator.media/
Теги: Донбасс, бокс, Кличко, бой, Джо Байден
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