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Страна ЕС приняла важное решение об однополых браках
05.12.2017 19:06
Во вторник, 5 декабря, в Австрии официально разрешили однополые браки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что "брак для всех" был узаконен Конституционным судом Австрии, и однополые браки можно будет зарегистрировать уже с 1 января 2019 года.
Ранее на территории Австрии однополые пары могли оформить свои отношения только как "однополые партнерства", однако, подобные союзы предоставляли меньше прав, чем гетеросексуальные браки.
В рамках рассмотрения дела в суде было решено, что подобные различия дискриминировали граждан и противоречили конституции.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Австрия, Конституционный суд, однополые браки
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