Страна ЕС приняла важное решение об однополых браках

05.12.2017 19:06

Во вторник, 5 декабря, в Австрии официально разрешили однополые браки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что "брак для всех" был узаконен Конституционным судом Австрии, и однополые браки можно будет зарегистрировать уже с 1 января 2019 года.

Ранее на территории Австрии однополые пары могли оформить свои отношения только как "однополые партнерства", однако, подобные союзы предоставляли меньше прав, чем гетеросексуальные браки.

В рамках рассмотрения дела в суде было решено, что подобные различия дискриминировали граждан и противоречили конституции.