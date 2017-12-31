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Российский политик считает, что "отведенное нынешнему режиму время близится к концу"
Председатель политической партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС), бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов, подводя итоги года, назвал их неутешительными для России.
"Власти продолжают наступление на наши права и свободы. Под незаконными предлогами запрещаются публичные акции, в тюрьмах растет количество политзаключенных, под угрозой свобода интернета, выборы по-прежнему являются несвободными. Надежды части граждан на "оттепель" окончательно угасли, - считает политик. - Не видно конца военным авантюрам нынешнего режима. В уходящем году российским властям предоставлялся шанс решить военные конфликты миром, но в силу их упрямства и недальновидности он был проигнорирован. Как следствие — дальнейшее ухудшение отношений с Западом и растущая изоляция России".
Впереди, по мнению Касьянова - сложный год.
"Страну готовят к переназначению Путина на очередной шестилетний срок. Кому-то может показаться, что перспективы отсутствуют и нет выхода из тупика. Но мы знаем из истории нашей страны, что позитивные перемены начинаются как раз в самые беспросветные периоды, - отмечает лидер ПАРНАСа. - Уверен, что отведенное нынешнему режиму время близится к концу. Полагаю, после выборов ситуация в стране обострится. Растущая нищета и страх за будущее приведут к усилению общественного недовольства. Люди уже понимают и будут понимать всё лучше кто виновник того, что богатейшая страна мира, еще недавно находившаяся в хороших отношениях со всем миром, имевшая стабильно растущую экономику, ныне прозябает в бедности и международной изоляции. Виноваты в этом не мифические внешние враги, не пресловутые "иностранные агенты" и не конъюнктура международных сырьевых рынков. В этом виновата исключительно нынешняя российская власть, поправшая Конституцию, сделавшая себя несменяемой, забывшая о благе граждан и думающая только о собственном обогащении и собственной безопасности".
Касьянов отмечает: "Нервничая и теряя веру в стабильность своего положения, власть всё более ожесточается и может склониться к иррациональным и непредсказуемым действиям. Поэтому призываю быть внимательными и осмотрительными. Не нужно подвергать себя безрассудному риску. Мы должны беречь силы и сохранить энтузиазм для грядущих перемен. Убежден, они близко".
Теги: политика, Россия, режим, власть, Михаил Касьянов
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