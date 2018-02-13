Цимбалюк: Судя по реакции Москвы, заруба в Сирии действительно была и сейчас просто тему спускают на тормозах

13.02.2018 14:43

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в Москве, прокомментировал отсутствие официальных комментариев руководства РФ по поводу недавней массовой гибели российских военных в Сирии.



Напомним, что согласно последним данным, в Сирии, в районе Дейр-эз-Зора, погибли не около 200 военных РФ (как сообщалось ранее), а почти 600. Большая часть - наемники из ЧВК "Вагнер", в том числе воевавшие на Донбассе на стороне пророссийских группировок "ДНР" и "ЛНР". "Ихтамнетов" (Путин ведь неоднократно заявлял, что вывел войска из Сирии) искрошила американская авиация.



Однако в Кремле и Минобороны РФ по этому поводу – тишина…



"Судя по реакции Москвы заруба в Сирии действительно была и сейчас просто тему спускают на тормозах, - отмечает Цимбалюк. - Любопытно, что Кремль официально объявил, что озабочен судьбой исключительно кадровых военнослужащих, а по поводу других россиян с оружием надо обращаться в Минобороны РФ. То есть фактически прямо сказано, что наёмниками руководят российские военные".



Журналист напоминает, что "большинство бойцов "русского мира", о гибелей которых в Сирии уже сообщили, до этого воевали против Украины на Донбассе".



"Хитрая схема, - отмечает Цимбалюк. - Но в любом государстве схема примерна одинакова: Верховному главнокомандующему подчиняется Минобороны. И если, военные чтобы не святится, оформляют своих бойцов под "ихтамнетов", то тем не менее они выполняют волю военно и политического руководства страны. В данном случае России… А потом ещё кто-то удивляется, что в Украине не особо скорбят по поводу трагических историй с россиянами".



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