Румынию захлестнули протесты: люди требуют отставки министра юстиции

26.02.2018 11:21

Несколько тысяч румын накануне вышли на улицы, чтобы потребовать отставки министра юстиции Тудорела Тоадера, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, протесты стали реакцией на запланированное им отстранение от должности главы Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауры Ковеши.

По оценкам СМИ, в одном Бухаресте, несмотря на сильный снегопад, собралось около четырех тысяч демонстрантов. Кроме того, в протестных акциях приняли участие жители трех других крупных городов.

Ранее Тудорел Тоадер обвинил Лауру Ковеши в самоуправстве и пренебрежительном отношении к парламенту, а также в "избыточном авторитаризме" и нарушении конституции. Впрочем, глава DNA не может быть снята с должности без подписи президента Румынии Клауса Йоханниса. В свою очередь, К.Йоханнис симпатизирует гражданской оппозиции. К тому же, ранее президент неоднократно подчеркивал, что доволен работой Л.Ковеши.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, вступившая в должность месяц назад, является сторонницей спорной правовой реформы, предполагающей ограничение полномочий прокуратуры, которая ведет дела по статьям о коррупции. Так, она собирается заменить Л.Ковеши, которая считается одним из самых популярных политиков в Румынии, на более "сговорчивого" главного следователя, пишет издание.

В коррупции подозреваются многие высокопоставленные румынские чиновники из правящей Социал-демократической партии (СДП), а также "Альянса либералов и демократов" (АЛДЕ), входящего в коалицию с СДП. Среди прочих и лидер СДП Ливиу Драгня: в 2016 году он был приговорен к двум годам условного заключения по делу о махинациях на референдуме.

Источник: https://from-ua.com