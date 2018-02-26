- В Германии погиб принц, после падения с 21 этажа отеля19:05
- Война закрыла свет: Безсмертный указал на колоссальную опасность для мира из-за Донбасса17:40
- Итальянцы столкнулись с пугающим нашествием десятков тысяч скворцов17:20
- Мюнхен-2018: Новые вызовы безопасности и миротворцы на Донбассе14:58
- США готовы провести диалог с Россией по вопросам контроля над вооружениями13:20
- Трамп пригрозил КНДР «жесткой фазой», если санкции не будут действовать13:01
- МИД России сообщил о прекращении сотрудничества с НАТО12:00
- Румынию захлестнули протесты: люди требуют отставки министра юстиции11:21
- Невероятные приключения Плотницкого в России: появились важные подробности11:05
- Сойдет ли благодатный огонь: крупнейшую христианскую святыню закрыли на неопределенный срок10:35
Румынию захлестнули протесты: люди требуют отставки министра юстиции
Несколько тысяч румын накануне вышли на улицы, чтобы потребовать отставки министра юстиции Тудорела Тоадера, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщается, протесты стали реакцией на запланированное им отстранение от должности главы Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауры Ковеши.
По оценкам СМИ, в одном Бухаресте, несмотря на сильный снегопад, собралось около четырех тысяч демонстрантов. Кроме того, в протестных акциях приняли участие жители трех других крупных городов.
Ранее Тудорел Тоадер обвинил Лауру Ковеши в самоуправстве и пренебрежительном отношении к парламенту, а также в "избыточном авторитаризме" и нарушении конституции. Впрочем, глава DNA не может быть снята с должности без подписи президента Румынии Клауса Йоханниса. В свою очередь, К.Йоханнис симпатизирует гражданской оппозиции. К тому же, ранее президент неоднократно подчеркивал, что доволен работой Л.Ковеши.
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, вступившая в должность месяц назад, является сторонницей спорной правовой реформы, предполагающей ограничение полномочий прокуратуры, которая ведет дела по статьям о коррупции. Так, она собирается заменить Л.Ковеши, которая считается одним из самых популярных политиков в Румынии, на более "сговорчивого" главного следователя, пишет издание.
В коррупции подозреваются многие высокопоставленные румынские чиновники из правящей Социал-демократической партии (СДП), а также "Альянса либералов и демократов" (АЛДЕ), входящего в коалицию с СДП. Среди прочих и лидер СДП Ливиу Драгня: в 2016 году он был приговорен к двум годам условного заключения по делу о махинациях на референдуме.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, министр, Румыния, отставка, протесты
- Отставка: украинцы готовят бунт скандальному министру
- В сети опубликовали пародию на отставку Абромавичуса (ВИДЕО)
- США прокомментировали отставку Абромавичуса и хотели бы видеть в Украине продолжение реформ
- Он таки сделал это: Кавиташвили подал заявление об отставке
- "Такого эффективного менеджера потеряла республика" - сети об отставке "министра ЛНР"
- Отставка Квиташвили пока не состоится
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия15:49
- С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику15:33
- Часть Луганска осталась без воды из-за проблем с электричеством13:40
- В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»12:35
- Мощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит»07:17
- Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске22:20
- В Украине запретили партию вакцины от кори19:52
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА19:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- В Германии погиб принц, после падения с 21 этажа отеля19:05
- В Украине существенно упали запасы газа18:48
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Война закрыла свет: Безсмертный указал на колоссальную опасность для мира из-за Донбасса17:40
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось