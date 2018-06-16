ВМС России приведены в полную боевую готовность

16.06.2018 18:23

Повышенная боевая готовность сил Черноморского флота России может быть связана с проведением в стране Чемпионата мира по футболу.

Как передавало 15 июня издание Reuters, ссылаясь на источники, близкие к российским военным, Черноморский флот РФ в настоящее время находится в состоянии полной боевой готовности.

При этом, по мнению российских чиновников, именно Украина наращивает свои военные силы в данном регионе. В тоже время по информации трех источников, близких к российским военным, российский военный флот РФ у побережья Крыма находится в состоянии повышенной боевой готовности.

Один из источников, имя которого не называется, предположил, что командование приняло решение уровня боеготовности флота на время ЧМ-2018 в связи с ожиданием возможных провокаций со стороны Украины. Однако, в Минобороны РФ отрицают информацию о повышении боеготовности флота.

Как рассказали источники, об усилении боеготовности могут свидетельствовать отправка дополнительных кораблей в район Азовского моря и увеличение количества боевых вылетов авиации ВМФ. По их словам, в готовность приведены не только подразделения ВМФ, но и береговые войска. По их информации, повышенная боевая готовность продлится до 31 июля. При этом завершение Чемпионата мира состоится уже 15 июля.

Украинские ВМС и канцелярия секретаря совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова не комментируют перегруппировку ВМФ России. В ответ на вопрос о том, планирует ли Украина провокации, офис Турчинова сообщил: «Независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента украинские военные будут действовать адекватно угрозам».

Источник Знамя индустрии.