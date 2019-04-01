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Утерянный эскиз работы Рубенса был продан на аукционе во Франции
01.04.2019 17:47
Эскизов работы Питера Пауля Рубенса, который ранее считался утерянным, продан на аукционе во Франции за 1,3 млн евро.
Начальная оценка стоимости этой работы составляла 200 тысяч евро.
Сообщается, что Рубенс вместе со своими учениками использовал его, как основу для украшения своды иезуитской церкви в Антверпене.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Франция, картина
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