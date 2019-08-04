Керчь тонет: мощный ливень обрушил дамбу и город ушел под воду. ВИДЕО

04.08.2019 21:39

Город Керчь, что в оккупированном Крыму, ушел под воду. В результате мощных ливней прорвало дамбу, все залила вода.

Кадры затопленной Керчи обнародовала в Twitter известная крымская блогер RoksolanaToday&Крым25%, передает "Диалог.UA".

На Керчь, что в аннексированном Крыму, обрушилась новая катастрофа. Из-за проливных дождей не выдержала дамба под городом. Из-за ее прорыва ушли под воду и Керчь и близлежащие населенные пункты. Сильнее всего пострадало село Приозерное.

"Потоп! Вода по окна. Полный дом воды, везде вода… Ребенок вот сидит на окне, чтобы не утонуть… Куры все утонули", - плачется на видео жительница Приозерного.

В самой Керчи ситуация также весьма плачевная - улицы в центре города полностью затопило. Люди вынуждены передвигаться по колено в воде.