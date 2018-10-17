Стали известны мотивы «керченского стрелка», устроившего кровавую баню в колледже

17.10.2018 20:45

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о нападении на политехнический колледж в Керчи, где после стрельбы и взрыва погибло 18 человек и ещё 50 были ранены. Теперь дело расследуется по статье об умышленном убийстве двух и более лиц. Главный обвиняемый — студент четвёртого курса Владислав Росляков. После взрыва он свёл счеты с жизнью. Причины его поступка пока остаются тайной. Одногруппники говорят, что он был довольно замкнутым, интересовался маньяками. Не исключено, что молодой человек решил повторить сценарий пресловутого "Колумбайна", когда ученики устроили в школе бойню, чтобы прославиться, пишет Life.ru.

Следственный комитет изначально возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Теракт"), однако затем переквалифицировал на статью 105 ("Умышленное убийство двух и более лиц"). Примерно в 12:15 в столовой колледжа, где на обед собрались студенты, сработало самодельное взрывное устройство. Оно было начинено обрезками гвоздей и другими металлическими предметами для большего поражающего эффекта. Это характерный почерк террористов, поэтому версия теракта появилась первой.

В самом колледже установлена система видеонаблюдения, так у спецслужб быстро появились зацепки. По данным паблика Mash, на кадрах, которые получили оперативники, видно, что в колледже находился парень с автоматом в руках. Силовикам были выданы ориентировки на молодого человека, который был одет в зелёную куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины. Возраст — 20–25 лет.

Один из студентов политеха, который помогал эвакуировать раненых, пересказал Mash слова своего одногруппника. Тот видел подозреваемого и сам момент теракта.

— Он шёл по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор, и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненых, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике, — рассказал студент.

По данным паблика Mash, вход в политех охраняла единственная вахтёрша — Наталья Паникоровская. Она пыталась спасти детей и стала одной из первых раненых. Сейчас женщина в больнице с огнестрелом, за её жизнь продолжают бороться врачи.

В здании политехнического колледжа работают сапёры, следователи и спасатели. Когда они стали разбирать завалы на одном их этажей, обнаружили тело подозреваемого. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

Глава Крыма Сергей Аксёнов вскоре подтвердил эту информацию. По его словам, взрыв устроил студент этого учебного заведения, ему было 18 лет. По предварительным данным, речь идёт о Владиславе Рослякове.

Оперативники сразу же отправились к нему домой, где провели обыски и изъяли всё, что поможет выяснить все обстоятельства нападения. По предварительным данным, недавно Росляков оформил разрешение на охотничье оружие, поэтому мог иметь его дома.

Одна из последних записей на стене страницы в соцсетях Владислава, который, предположительно, устроил взрыв в колледже. Фото @ Lshort

Одногруппники говорят, что парень был замкнутым и увлекался маньяками. Есть основания полагать, что Росляков решил прославиться, повторив "Колумбайн". Это бойня, которая произошла 20 апреля 1999 года в школе "Колумбайн" округа Джефферсон, штат Колорадо. Тогда два старшеклассника — Эрик Харрис и Дилан Клиболд — напали на школу с огнестрельным оружием и взрывчаткой. 13 школьников были ими убиты, ещё 37 ранены. Сами нападавшие застрелились.

Как выяснил Лайф, в Керченском политехническом колледже не было охраны. По данным базы СПАРК, в сентябре 2018 года ООО "Матадор" из Липецка за 476 тысяч рублей установило в зданиях колледжа на улице Войкова дом № 1 и № 5 системы контроля и управления доступом (СКУД).

На сайте Керченского политехнического колледжа в разделе "Антитеррор" подробно расписывается план мероприятий антитеррористической безопасности.

— Скорее всего, вопросы у следствия могут появиться к заместителю директора колледжа по безопасности Дмитрию Колеснику, — рассказал Лайфу источник в СК РФ.

По словам сотрудника СК РФ, видимо, именно Колеснику, как представителю колледжа, предстоит объяснить следователям, почему в учебном заведении не было охраны и не было заключено контрактов с ЧОПами.

Источник: https://from-ua.com