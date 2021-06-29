- Евросоюз не признаёт индийскую AstraZeneca13:00
- Россия пригласила на фестиваль "Славянское единство" "ДНР" вместо Украины16:00
- ВОЗ оценила действие вакцин на дельта-штамм коронавируса08:00
- В Раде потребовали от ГПУ расследовать "признание" Лукашенко "ЛДНР"09:00
- В Белом доме опровергли информацию о заморозке военной помощи Украине09:00
- Россия вышла в лидеры по распространению COVID-19 в Европе09:00
- Встреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция (ВИДЕО)14:30
- СМИ опубликовали программу встречи Байдена и Путина08:00
- Шмыгаль заявил о соответствии Украины критериям зеленой зоны ЕС17:00
- Лидеры G7 призвали Россию прекратить конфликт на Донбассе09:00
Евросоюз не признаёт индийскую AstraZeneca
У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла, передает РБК-Украина.
По словам Пунавалла, он пытается решить эту проблему на самом высоком уровне, поскольку жители Индии не могут попасть в Евросоюз, потому что были вакцинированы Covishield.
"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", - написал Пунавалла в Twitter.
Программа паспортов вакцинации Европейского союза позволяет людям свободно перемещаться внутри блока с 1 июля, они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства.
Хотя вакцина AstraZeneca и относится к тем вакцинам, которые признаны в Евросоюзе, это не распространяется на индийскую версию Covishield, которую изготовили в Институте сыворотки Индии. Там признают вакцину AstraZeneca, известную как Vaxzevria. Кроме Vaxzevria безопасными в Европе считают вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.
Теги: Индия, вакцина, Евросоюз, COVID-19
- 28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек12:00
- В зоне ООС 3 обстрела за сутки, боец ВСУ ранен08:00
- Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке17:00
- В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"15:00
- В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью11:00
- За сутки на Донбассе враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один украинский воин09:00
- В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки15:00
- На Луганщине заработали первые два центра вакцинации от COVID-1911:00
- В ОРДО заявили о возобновлении автобусного сообщения с ОРЛО15:00
- В ОРДО "компенсировали" рост пенсий повышением тарифов на ЖКУ11:00
- Евросоюз не признаёт индийскую AstraZeneca13:00
- 28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня11:00
- Фестиваль “З країни в Україну” приедет на Донбасс10:00
- В аннексированном Крыму из-за наводнений закрыты 83 пляжа09:00
- В зоне ООС 3 обстрела за сутки, боец ВСУ ранен08:00
- Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке17:00
- В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"15:00
- В Черном море начались международные учения Sea Breeze 202113:00
- В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью11:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- В ОРДО "компенсировали" рост пенсий повышением тарифов на ЖКУ
- В ОРДО заявили о возобновлении автобусного сообщения с ОРЛО
- В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки
- Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля
- В ближайшие дни дожди, грозы и шквалы накроют большую часть Украины
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела у Песок
- В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью
- В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"
- На Луганщине заработали первые два центра вакцинации от COVID-19
- В Черном море начались международные учения Sea Breeze 2021