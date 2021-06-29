Евросоюз не признаёт индийскую AstraZeneca

29.06.2021 13:00

У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла, передает РБК-Украина.

По словам Пунавалла, он пытается решить эту проблему на самом высоком уровне, поскольку жители Индии не могут попасть в Евросоюз, потому что были вакцинированы Covishield.

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", - написал Пунавалла в Twitter.

Программа паспортов вакцинации Европейского союза позволяет людям свободно перемещаться внутри блока с 1 июля, они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства.

Хотя вакцина AstraZeneca и относится к тем вакцинам, которые признаны в Евросоюзе, это не распространяется на индийскую версию Covishield, которую изготовили в Институте сыворотки Индии. Там признают вакцину AstraZeneca, известную как Vaxzevria. Кроме Vaxzevria безопасными в Европе считают вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.