Красотки в Донецке танцевали на инвалидных колясках

11.10.2013 07:29

На конкурсе красоты для инвалидов "Красота без ограничений", проходившем в Донецке, девушки из разных стран боролись за звание самой прекрасной. Участницы продемонстрировали зрителям, что женщине на инвалидной коляске можно быть привлекательной, вести активный образ жизни, и даже танцевать бальные танцы. Победительницей конкурса стала Алёна Онищук из Одесской области.


Фото Ольги Кононенко

Теги: Донецк, Донбасс, красота, танец, конкурс красоты, инвалид, бальные танцы, инвалидная коляска
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Последние фотогалереи
все фотогалереи →
Архив всех новостей
Последнее видео
все видео →

Вверх