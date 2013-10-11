Красотки в Донецке танцевали на инвалидных колясках

На конкурсе красоты для инвалидов "Красота без ограничений", проходившем в Донецке, девушки из разных стран боролись за звание самой прекрасной. Участницы продемонстрировали зрителям, что женщине на инвалидной коляске можно быть привлекательной, вести активный образ жизни, и даже танцевать бальные танцы. Победительницей конкурса стала Алёна Онищук из Одесской области.