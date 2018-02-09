Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты

09.02.2018 09:03

Закон о реинтеграции Донбасса передали на подпись президенту. Спикер парламента Андрей Парубий завизировал его сегодня. Однако закон раскритиковали эксперты. Мол, в такой редакции он недопустим.

Закон о реинтеграции Донбасса приняли 18 января. Наконец территории так называемых ЛДНР называют оккупированными. А Россию – агрессором, который собственно и захватил Крым и часть Донбасса, а АТО заменили термином "вооруженный отпор".

Важно, что этим документом Украина возлагает на Россию ответственность за моральный и материальный ущерб. Украина также будет иметь юридическое право отражать или сдерживать агрессию Кремля на Донбассе. Разрешено применять вооруженные силы. Ранее без этого закона войска имели ограничения или действовали вопреки законодательству.

Однако закон о деоккупации во многом противоречив. В частности, президент может применять вооруженные силы без решения Верховной Рады, что дает монополию на использование армии, считают эксперты. Правда, вооруженным путем Донбасс вряд ли будут возвращать, соглашаются эксперты.

И даже если территории будут освобождены, Украине стоит ждать новые вызовы. В частности, возвращения домой переселенцев и восстановление их домов. Однако только отсутствие одного пункта в законе, а именно точной даты начала агрессии, может помешать людям получить компенсацию через суды.

Напомним, что уже на следующий день после принятия закона представители фракции "Оппозиционный блок" зарегистрировали проект постановления об отмене этого закона. Однако депутаты не поддержали инициативы "Оппоблока" – за проголосовали лишь 37 из 226 необходимых депутатов.

А в конце января президент Петр Порошенко отмечал, что немедленно подпишет этот закон, как только он поступит к нему.

Источник 24tv.