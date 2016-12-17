Быстрый пирог с молодой капустой на кефире - вкус и польза в чистом виде

17.12.2016 22:33

Если в твоей семье любят есть пироги, но баловать родных почаще времени совершенно не хватает, этот рецепт заливного пирога — то, что ты искала!

Быстрый пирог с молодой капустой на кефире (или попросту капустная шарлотка) готовится просто и быстро, блюдо получается и вкусным и сытным — прекрасный вариант к ужину.

А еще этим пирогом можно лакомиться, не опасаясь навредить фигуре, ведь ингредиенты в нём сплошь диетические: вкус и польза в чистом виде.

Инградиенты:

3 яйца

1 ст. кефира

3/4 ст. муки

соль, перец по вкусу

1 ч. л. разрыхлителя

1 небольшой кочан молодой капусты

кунжут для посыпки (по желанию)

зелень укропа

Приготовление: