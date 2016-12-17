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Быстрый пирог с молодой капустой на кефире - вкус и польза в чистом виде

17.12.2016 22:33
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Быстрый пирог с молодой капустой на кефире - вкус и польза в чистом виде

Если в твоей семье любят есть пироги, но баловать родных почаще времени совершенно не хватает, этот рецепт заливного пирога — то, что ты искала!

Быстрый пирог с молодой капустой на кефире (или попросту капустная шарлотка) готовится просто и быстро, блюдо получается и вкусным и сытным — прекрасный вариант к ужину.

А еще этим пирогом можно лакомиться, не опасаясь навредить фигуре, ведь ингредиенты в нём сплошь диетические: вкус и польза в чистом виде.

Инградиенты:

  • 3 яйца
  • 1 ст. кефира
  • 3/4 ст. муки
  • соль, перец по вкусу
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 небольшой кочан молодой капусты
  • кунжут для посыпки (по желанию)
  • зелень укропа

Приготовление:

  1. Капусту мелко нашинкуй. Слегка притуши в сковороде до полуготовности. Добавь зелень, посоли и поперчи по вкусу, но не увлекайся: соль нужно будет добавлять и в тесто.
  2. Смешай 1 яйцо, муку, кефир и разрыхлитель, добавь щепотку соли. Тестодолжно получиться средней густоты. Оставшиеся 2 яйца взбей в отдельной миске.
  3. Слегка смажь растительным маслом форму, в которой будет печься пирог. Вылей в форму половину приготовленного теста, сверху выложи капустную начинку, залей ее сначала яйцами, а потом оставшимся тестом. По желанию можешь посыпать пирог семенами кунжута.
  4. Запекай пирог в духовке при 200 градусах примерно 20–30 минут. Готовность проверь зубочисткой.

Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, питание, пирог, капуста
 
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