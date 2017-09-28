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Как легко отучить себя от сладкого
А надо ли отучать? Задумайтесь над тем, вспомните, какие чувства, эмоции, ощущения вызывает у вас сладкое! Я писала уже об этом в одной из тем о пищевых воспоминаниях и привязанностях!
Чаще всего сладкое — это вкус счастливого «защищённого» детства, вкус праздника, особенно Нового года с его традиционными «конфетно — мандариновыми» подарками. И, раздражая вкусовые рецепторы языка, реагирующие на сладкое, мы оживляем в памяти эти картинки беззаботного детства, хотим хотя бы на пару минут вернуться в те счастливые минуты!
Проанализируйте, когда вас больше тянет на сладкое — когда вы расстроены чем-то, подавлены, неудовлетворенны, и хотите «заесть» это плохое настроение, или, наоборот, счастливы и радостны, и пытаетесь вкусовыми ощущениями зафиксировать в мозге это состояние? А сделать это можно именно при ведении пищевого дневника, когда чётко фиксируешь настроение, обстановку, причину еды в каждый конкретный момент, можно выявить закономерность в употреблении той или иной пищи!
Проанализируйте, достаточно ли вы съедаете на завтрак, обед и ужин, быть может, вы не доедаете? А, может быть, вы слишком быстро едите, и уровень сахара в крови к концу вашей трапезы не успевает повыситься, сигнализируя мозгу о том, что вы сыты? Какие именно сладости вас привлекают — это определённый сорт конфет, выпечка, пирожные, или вам абсолютно всё равно, чем «зажевать»? Ведь, если «всё равно», то можно «обманывать» себя менее калорийными сладостями, не содержащими «пустые» углеводы — обычный сахар!
А «отучать» себя нужно лишь в том случае, когда тяга к сладкому превышает все разумные пределы, например, вы одна можете съесть торт или коробку конфет, не испытывая при этом насыщения!
Никогда не пытайтесь «дрессировать» себя — мол, я лучше съем морковку или яблоко вместо конфеты, а потом творожок и т.д. и т.п. После всего «полезного» вы всё равно съедите эту конфету, а возможно, не одну, ругая себя за отсутствие силы воли! Захотели сладкого — выпейте пол-литра воды, если через 10-15 минут желание не исчезло — съешьте эту конфету, но медленно, получая удовольствие от каждого малюсенького кусочка! Восстановите своё душевное равновесие «вкусовыми воспоминаниями», и, поверьте, больше вам не захочется! А ещё попробуйте забыть пару раз мамины наставления о том, что есть сладкое перед едой вредно! Иногда очень даже полезно!
Может быть, после прошлого приёма пищи у вас прошло слишком много времени, и уровень сахара в крови понизился настолько, что вы готовы съесть слона целиком? Съешьте (опять же медленно!) эту конфету за 10-15 минут до еды, и за обедом вы съедите меньше, и чувство насыщения придёт скорее! Но не практикуйте такой приём часто — поджелудочная железа – дама злопамятная — отомстит при первом удобном случае!
И не проблема это — одна конфета! Проблема, когда это становится болезненной зависимостью, сродни алкоголизму! Когда жить не можешь без «сладкого допинга», съедаешь одну-пять-десять — килограмм (каждому своё!) и не чувствуешь насыщения! А, если от одной конфеты жизнь играет новыми красками – да, пожалуйста! Откорректируйте свой дневной рацион так, чтобы эта конфета была не только в кайф, но и не была лишней! Я не призываю вас пытаться заменить шоколадную конфету яблоком или сухофруктом, если вам хочется именно шоколадную конфету, то любое другое будет эрзацем — слабым подобием, вы съедите яблоко, морковку, сухофрукт, и, не получив удовольствия, всё равно съедите конфету, а то и не одну, но уже ругая себя за слабоволие! И, поверьте, не пойдёт эта конфета впрок! Наш организм чётко зафиксирует состояние тревожности в момент её поедания!
Мне очень нравится основной тезис учения Аюрведы: способность эффективно усваивать пищу позволяет даже от яда получать пользу, в то время как и лечебный бальзам при нарушенном пищеварении может нанести непоправимый вред (и даже привести к смерти). Поэтому нет пищи хорошей или плохой, все зависит от способности организма усваивать пищу и извлекать из нее необходимые вещества. И от себя добавлю — огромную роль играет наш настрой — или мы едим, чтобы жить и получать удовольствие от всего в этой жизни, или мы живём, чтобы есть! Если желание съесть конфету очень сильное, съешьте, не мучайтесь угрызениями совести! Недавно моя подруга привезла мне пирожные — заварные и буше — настоящие, как в детстве!
Я целый день ела только (!!!) эти пирожные, съела штук шесть, отвела душу, получила максимум удовольствия, вспомнив вкус детства! Ну и что? На следующий день увеличила нагрузку в спортзале, чуть облегчила рацион — и никаких отрицательных последствий! Я не говорю, что так нужно делать, но иногда(!) можно побаловать себя, расслабиться, отступить от «рамок»! Поверьте, всё, что сделано разумно, не принесёт вреда!
Вы, наверняка, много раз читали: «Заменяйте молочный шоколад горьким, ешьте нежирные сладости — мармелад, зефир, употребляйте сухофрукты вместо конфет, мёд вместо сахара и т.д. и т.п.». Это всё великолепно срабатывает, когда хочется просто чего-то сладенького, когда всё равно, что съесть! По большому счёту, это и есть голод, а, когда хочется конкретно конфету, и не «Мишку на Севере», а «Белочку» или «Трюфель» — это то, что я называю «эмоциональным голодом»!
Можно обмануть себя в этот момент — отвлечься, заняться чем-то, позвонить по телефону, выйти в Сеть — глядишь, сработает! Я «обманывала» себя проще — когда мне хотелось есть, я шла в ванную, принимала душ, мыла голову, чистила зубы (пусть третий раз в день), делала укладку, макияж и думала: «Жрать — свинячье дело!» (простите, грубо, но честно!) Знаете, срабатывало! Смотришь на себя в зеркало, особенно в ванной, без одежды, честно и критически оцениваешь, и в любом случае, желание есть пропадает! Когда есть лишние кг, думаешь, ну, её, эту конфету, и без неё хватает! А, когда добился цели, воспоминания о «крови и поте» напрочь отбивает желание «отрабатывать» её в спортзале! Так что – «думайте сами, решайте сами»…
Удачи вам и всего хорошего! Сладких воспоминаний и хорошего настроения без «сладенького»!
Автор: Людмила Денисенко
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, здоровье, сладкое
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