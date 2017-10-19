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Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись

19.10.2017 19:55
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Натуральний квас володіє багатим на вітаміни складом, що корисно для організму людини. Ми розповімо, чому варто пити квас, корисні властивості квасу і як ним лікуватися. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

1. Молочна кислота
До складу квасу входить молочна кислота, вітаміни групи В, А, С. Квас корисно вживати при авітамінозі, для боротьби з втомою і депресією.

2. Амінокислоти і білки
Завдяки дріжджам в складі квасу, амінокислот і білкам, квас пригнічує збудників багатьох хвороб в організмі людини, тому квас - це відмінний профілактичний засіб при інфекційних захворюваннях, вірусних інфекціях і нагноєннях.

3. Антиоксиданти
Квас багатий натуральними антиоксидантами, які перешкоджають накопиченню вільних радикалів, тим самим зменшуючи ризик ракових захворювань.

4. Це поживно
Квас поживний, має високу енергетичну цінність. У спекотну погоду, коли зовсім не хочеться їсти, а поповнити запас поживних речовин потрібно - квас просто незамінний.

5. Вітаміни групи В
Квас багатий вітамінами групи В, тому він прекрасно втамовує спрагу, бадьорить, освіжає, він смачний і ароматний.

6. Не містить холестерину
Антиоксиданти, що містяться в квасі, зменшують ризик серцевих захворювань, перешкоджають згущення крові. Завдяки тому, що один літр квасу містить до 5% денної потреби у білку і до 10% добової потреби в фібру, і не містить жирів, і холестерину, ризик розвитку хвороб серця знижується.

7. Для розвантажувальних днів
Квас в пісні або розвантажувальні дні може служити основним джерелом харчування.

8. Містить вітаміни групи В і С
Квас містить солідну кількість вітаміну С і В, які допомагають лікувати загальне виснаження організму. Крім того, квас ліквідує шкідливу флору кишечника і нормалізує травлення.

9. Сечогінна засіб
Квас є відмінним сечогінним засобом і виводить з організму шкідливі речовини.

10. Основа для супів
Квас, а особливо білий квас, може бути відмінною основою для легких літніх супів типу окрошки.

11. Відновлює сили
Квас відмінно підходить в якості напою при активній фізичному навантаженні, він швидко відновлює сили і втамовує спрагу.

12. Нормалізує солі в організмі
Білий квас відмінно доповнює смак рибних і м'ясних страв, надає допомогу в нормалізації балансу рідини і солей, що знаходяться в організмі.



Теги: Донбасс, квас
 
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