Характерные симптомы аллергии на холод

31.01.2018 09:24

Аллергическая реакция организма на минусовую температуру воздуха - довольно распространенное явление.



Такое понятие, как холодовая аллергия, в последнее время стало очень популярным. Медики не сразу приняли во внимание тот факт, что холод может стать своего рода аллергеном для человеческого организма, поэтому данного диагноза раньше не существовало. Но теперь ситуация изменилась и к врачам за помощью с признаками холодовой аллергии обращаются не только уязвимые дети, но и взрослые люди.



От чего развивается аллергия на холод?



Казалось бы, низкая температура воздуха не является аллергеном, но при воздействии на организм человека она может привести к выбросу в кровь гистаминного вещества, от чего и появляются симптомы аллергии.



Холодовая аллергия может проявить себя в таких случаях:



- контакт человека с холодной водой;



- употребление ледяной пищи и напитков в зимний период;



- сильные порывы ветра при минусовой температуре воздуха.



Особенно подвержены холодовой аллергии чувствительные люди и те, у кого ослаблен иммунитет. Также, заметить у себя признаки аллергии на холод могут не закаленные взрослые и дети.



Первые признаки аллергии на холод у взрослых и детей:



- покраснение кожных покровов, крапивница, волдыри;



- сильный зуд кожи, соприкасавшейся с чем-то холодным или обмороженной на улице;



- ангионевротический отек;



- головная боль;



- повышенное артериальное давление;



- слабость в теле и одышка;



- аллергический насморк и чиханье появляются при выходе на холод;



- конъюнктивит.



Обычно, как только человек заходит в теплое помещение, через пару часов признаки аллергии на холод исчезают или становятся менее заметными.



При первых симптомах холодовой аллергии следует незамедлительно обратиться к врачу, для начала необходимо проконсультироваться с терапевтом и если он подтвердит, что у вас аллергия на холод, тогда уже понадобится осуществить визит к аллергологу.

Источник: http://hronika.info